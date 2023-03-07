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الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس بمديريات الأمن

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:27 مساءً - قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :

 

 

السبت الموافق 11/3/2023

 

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية).

 

 

 

الأحد الموافق 12/3/2023

 

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم).

 

 

 

الإثنين الموافق 13/3/2023

 

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا).

 

 

 

الثلاثاء الموافق 14/3/2023

 

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف). 

 

 

 

الأربعاء الموافق 15/3/2023

 

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر).

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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