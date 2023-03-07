الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس بمديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:27 مساءً - قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :

السبت الموافق 11/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية).

الأحد الموافق 12/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم).

الإثنين الموافق 13/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا).

الثلاثاء الموافق 14/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف).

الأربعاء الموافق 15/3/2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر).