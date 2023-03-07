بقيمة مليار و 23 مليون جنيه.. تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 01:27 مساءً - قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والوحدات التابعة والجهات المركزية بالمحافظة، تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، على حصول المحافظة على مبلغ 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط لحصول المحافظة على تقييم 100% في الخطة الاستثمارية الماضية.

وأشار الغندور، إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي الحالي بلغت مليارا و982 مليونا و117 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالي الخطة الاستثمارية 2 مليار و 23 مليونا و117 ألف جنيه.

و أكد المهندس محمد مسلم، ممثل الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية، أنه قام على رأس لجنة من الوزارة بتفقد المشروعات المنفذة في مختلف مدن المحافظة لمدة 5 أيام متتالية، والوقوف على المشروعات المتعثرة لتذليل العقبات.

وأشارت صبحية أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، إلى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 1.844 مليار جنيه لمشروعات الطرق، مبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية ، ومبلغ 57.75 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء ،مبلغ 18.4 مليون جنيه لمشروعات المرور والحماية المدنية.

حضر الاجتماع المهندس محمد مسلم، ممثل الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية، صبحية أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، أحمد عاطف، رئيس وحدة متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة وممثلي الجهات التنفيذية والمركزية بالمحافظة