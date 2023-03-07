11 التزاما على العامل فى قانون العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى 11 التزاما على العامل، من أهمها الحفاظ على سلامة المنشأة. وتشمل الالتزامات: أن يحسن معاملة العملاء. المحافظة على كرامة العمل. احترام رؤساءه وزملاءه والتعاون معهم. يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة. تنفيذ تعليمات صاحب العمل الخاصة بالواجبات. مراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة. المحافظة على أسرار العمل وعدم إفشاء المعلومات. إخطار جهة العمل بالبيانات الشخصية الصحيحة. اتباع النظم الموضوعة لتنمية وتطوير المهارات. الالتزام بالمواعيد واتباع الإجراءات المقررة عند التغيب. المحافظة على الأجهزة والأدوات والمستندات المسلمة له.

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