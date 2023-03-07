موعد إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11-3-2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15-3-2023.





يأتى ذلك على النحو التالى: السبت الموافق 11-3-2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية". الأحد الموافق 12-3-2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن "مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم". الإثنين الموافق 13-3-2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن "البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا". الثلاثاء الموافق 14-3-2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن "كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف". الأربعاء الموافق 15-3-2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن "جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر". يأتى ذلك بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023م حتى يوم الإثنين الموافق 6-3-2023م.

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