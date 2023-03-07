وزير الخارجية يفتتح معرض المنتجات التراثية «اشترى مصرى» (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى تحت رعاية وزير الخارجية، وبتنظيم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتحرص اللجنة الوطنية على إقامة هذه المعارض بصفة دورية فى إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المنتجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج وتوفير فرص تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

وتٌعد هذه المعارض أداة ناجحة لتوفير السلع التراثية للدبلوماسيين المصريين والأجانب ولتشجيعهم على شرائها.

كما يتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين من مشروع الأسر المنتجة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأدلى وزير الخارجية بتصريحات على هامش المعرض، أشاد فيها بمبادرة اللجنة الوطنية ونجاحها فى الحفاظ على وتيرة تنظيم هذا المعرض الهام على مدار سنوات عديدة.

كما أكد على رمزية انعقاد المعرض بمقر وزارة الخارجية لتشجيع الدبلوماسيين المصريين المنقولين للعمل بالخارج على شراء المنتجات التراثية المصرية، لتعريف المجتمعات الخارجية التى يعملون بها بجودة تلك المنتجات.