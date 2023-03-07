احتفال بمبنى سفارة مصر في الخرطوم لتكريم اسم السيد/ محمد حسن خليل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 مساءً - أقام السفير/ هانى صلاح سفير مصر في الخرطوم إحتفالاً أمس بمبنى السفارة المصرية لتكريم اسم السيد/ محمد حسن خليل المُلقّب بـ "أبو الطلبة السودانيين" نظراً لإسهاماته التاريخية في توطيد العلاقات التعليمية والعلمية والاجتماعية بين شعبى وادى النيل في ثلاثينيات القرن الماضى من خلال رعايته للطلبة السودانيين خلال فترات دراستهم في مصر آنذاك.

وقد شارك في الإحتفال كُلٌّ من السيد/ أحمد حسن خليل نجل شقيق "أبو الطلبة"، والسيد/ حسن محمد صالح نجل شقيقته، والسيد/ معتصم عبد الجليل أمين لجنة الجاليات بمجلس الصداقة المصرية السودانية، والدكتور/ خالد نصر رئيس البعثة التعليمية في السودان، والسيد/ على السيد مُدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، والصحفية السودانية/ أمل أبو القاسم.

وقد قدّم السفير المصرى درعاً تذكارياً لأسرة السيد/ محمد حسن خليل الذي كان يعمل صرّافاً في الجيش المصري السوداني خلال الفترة من 1900 – 1935، وكان دار سكنه مفتوحاً من أجل الطلبة السودانيين.