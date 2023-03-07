انفوجراف: شباب الصعيد يحصل على 50%من تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 مساءً - أصدر جهاز تنمية المشروعات تقرير انفوجراف يوضح فيه كافة الأنشطة التنموية التي نفذها خلال 2022 وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للمواطنين من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوضح الانفوجراف أن الجهاز ضخ اجمالى قدره 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية منها 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و318 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها وتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجا مما أتاح 2 مليون يومية تشغيل.

وقد حصل شباب محافظات الصعيد على نسبة تزيد على 50 % من اجمالي التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك مراعاة لمستهدفات الدولة في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 فقد تم إصدار حوالى 8 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي كما تم إصدار ما يزيد على 30 ألف شهادة تصنيف وما يقرب من 30 ألف شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة لتستفيد من التيسيرات التي يقدمها القانون.