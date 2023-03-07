قافلة الأزهر الطبية تجرى 61 عملية جراحية بثانى أيامها فى الواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - واصلت قافلة الأزهر الطبية فى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة أعمالها أمس الاثنين، فى مستشفى الواحات البحرية العام، وذلك فى إطار عمل القافلة الذى يستمر 4 أيام، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





وأوضح أحمد داود، المسؤول الإدارى عن القوافل لمشيخة الأزهر، أنَّ القافلة أجرت فى يومها الثانى (1324) كشف طبى، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ (285) كشفًا، وعيادة العظام (160) كشفًا، وعيادة الأسنان (145) كشفًا، وعيادة الباطنة (121) كشفًا متنوعا، والقلب (42) كشفا مع عمل (60) أشعة «إيكو» على القلب، بالإضافة لإجراء (61) عملية جراحية تنوعت ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن والأسنان.

وأضاف أن القافلة باشرت فور وصولها أول أمس عرض حالات الجراحة للأطفال وقد تم البدء فى تنفيذها صباح أمس مع استكمال الحالات المتبقية اليوم، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.

وقال الدكتور كمال عبدالرحمن أبو سنة، أستاذ الجراحة العامة بجامعة الأزهر، إن فريق عمل القافلة يسخرون كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة أهالى الواحات، وإجراء العديد من الجراحات العاجلة والخطيرة لهم، والتى كانت تكلفهم عناء السفر للقاهرة، ومن أبز هذه الجراحات جراحات استئصال المرارة بالمنظار، وجراحات الفتق الجراحى والإربى مع تركيب شبكة، بالإضافة لجراحات الأطفال، حيث تكمنا خلال اليومين الماضيين من إجراء 16 حالة مرارة بالمنظار وحوالى 40 حالة جراحة مختلفة مابين مخدر ومخدر موضعى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الفقى، مدرس مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر، والدكتور محمد شوقى، نائب العظام، إنَّه من بين 13 عملية جراحية فى العظام كان هناك العديد من الحالات الطارئة والخطيرة، وقد تم التعامل معها باحترافية عالية حتى خروج المريض بالسلامة والاطمئنان عليه، ومنها إجراء جراحة كسر مفتوح بالقدم، لمريض ناتج عن حادث، وكانت تستدعى حالته النقل إلى القاهرة، إلا أنهما تمكنا بتوفيق من الله وبمساعدة الفريق الطبى المعاون من إجراء الجراحة بنجاح.

كانت القافلة فى يومها الأول قد تمكنت من إجراء (1230) كشف طبى، مع عمل (60) أشعة «إيكو» على القلب، بالإضافة لإجراء (137) عملية جراحية تنوعت ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن والأسنان، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تحضر فيها القافلة جهاز الإيكو للتخفيف على المواطنين.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إطار دور الأزهر المجتمعى والإنسانى، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.