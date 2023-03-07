جدة - نرمين السيد - قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطنى يستهدف بصورة أساسية دعم الاحتجاجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التى ماز الت تلقى بظلالها على العالم أجمع، وحلول شهر رمضان الذى يمثل فيه تأمين احتياليات الأسر المصرية أهمية قصوى، وهو ما دفع التحالف لإطلاق مباردة غير مسبوقة وهى مبادرة «كتف بكتف».





وأشار عبد الرحمن فى مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن "كتف بكتف" مبادرة غير مسبوقة، لأنها تستهدف الوصول لنحو 4 ملايين أسرة، وسيتم الوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات تم تلقيحها وتنقيتها ما بين مؤسسات الحالف بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى توفير قاعدة بيانات أعداد الأسر المستهدفة وعدد أفرادها وأماكن تواجدها بشكل فعال؛ لكى تصل المساعدات إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة أى كان مكانه على أرض مصر. ولفت عضو التحالف، إلى أن المبادرة توفر كمية ضخمة من المواد الغذائية، بنحو 4 ملايين كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التحالف الوطنى»: وفرنا 4 ملايين كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف بكتف» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.