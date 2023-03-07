وزير الصحة يناقش إنشاء مراكز بالمنشآت التعليمية للتوعية بمخاطر المخدرات

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع أعضاء اللجنة العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطنى للإدمان بناءً على توصيات الاجتماع السابق.

وقال عبدالغفار، إن الوزير اطلع على نتائج تعاون المرصد الوطنى للإدمان مع الجهات الدولية فى ضوء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، حيث تم استعراض المناقشات التى أجريت مع أحد خبراء المرصد الفرنسى للمواد المخدرة من حيث التجارب وأسلوب العمل، وكذلك توصيات الخبير بشأن المرصد الوطنى للإدمان بمصر، من حيث انتهى المرصد الفرنسى.

ولفت إلى أن الوزير اطلع أيضا على المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطنى للإدمان، والتى يتم من خلالها رصد البيانات المتعلقة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج، حيث أكد الوزير أن المرصد يساهم فى الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.

وتابع أن الوزير أكد أهمية المرصد الوطنى للإدمان فى الحصر الدقيق لخريطة الإدمان، والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية فى مجالات تشخيص وعلاج الإدمان، كما وجه بتشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات فى مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التى تطرأ على تلك القضية.

وكشف أن الوزير وجه اللجنة بدراسة إمكانية التقدم للاتحاد الإفريقى لإنشاء مرصد إفريقى للإدمان تستضيفه مصر، حيث تعد مشكلة الإدمان قضية عامة تؤرق كل المجتمعات، كما ناقش الوزير إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التى تستهدف مواجهة الإدمان بين طلاب الجامعات.

ولفت إلى أن الوزير ناقش مع المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة، وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطنى للإدمان.

وأضاف أن الوزير شدد على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية، وكذلك فيما يخص مهام عملها بتجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطنى للإدمان.