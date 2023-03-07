وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع السفير البلغارى مجالات التعاون المختلفة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، يرافقه وفدا رفيع المستوى، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى البداية رحب الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، بالوفد البلغارى، وأوضح أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات المدنية ومنها "إمكانية التعاون فى مجال تصميم النماذج والأسطمبات الخاصة بالمسبوكات – التعاون فى مجال سبائك الصلب – توريد مستلزمات إنتاج طفايات الحريق وأدوات المائدة والجنوط وأسطوانات الغاز– إنتاج آلات الورش الحديثة التى تعمل بالتحكم الرقمى"، كما تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر. وأكد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفا أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين، خصوصا وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة، معربا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورا مهما فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والتى تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى بلغاريا.

وأشاد كاتراتشيف، بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، واهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، مؤكدا اهتمام ورغبه العديد من الشركات البلغارية بالمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية EDEX2023.

بدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزا للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة، والتى شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات على الصعيدين العسكرى والمدنى.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب مجلس إدارة والعضو المنتدب، المهندس محمد شرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى، المهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية، محمد عيد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، محمد فؤاد مترجم الوزير.