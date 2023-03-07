أستاذ بجامعة عين شمس لـ«إكسترا نيوز»: «الدلتا الجديدة» مشروع تنموى متكامل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن مشروع "الدلتا الجديدة" يبلغ حوالى 2.2 مليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يعتبر نواة "الدلتا الجديدة"، ويزرع فيه حاليا قرابة 450 ألف فدان، وسيصل إلى ما يقرب من 1.1 مليون فدان.





وأضاف أبو اليزيد أن مشروع "الدلتا الجديدة" يتميز بالحداثة فى كل العمليات الخاصة فى استصلاح الأراضى سواء من بداية تخصيص المشروع بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومراكز البحوث المتخصصة للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، وهذا ما نتج عنه حدوث قفزات وسرعة لعمليات الاستصلاح الزراعى. وتابع أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" من تقديم أمل صالح عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن استصلاح الأراضى الزراعية وحصادها يتم عن طريق استخدام أحدث المعدات والطرق، لافتا إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" يتسم بكونه تنمويا متكاملا، أى أنه لا يقف عند نقطة الزراعة فقط، بل أن هناك أماكن إقامة وسكن للعاملين بالمشروع أيضا، متابعا بأنه من المخطط وجود العديد من المدن الصناعية القائمة على الزراعة سواء من ناحية الإنتاج الحيوانى أو الغذائى. وأشار أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" ارتكز على المحاصيل الاستراتيجية المهمة ذات الصلة بالاستخدام اليومى للمواطن، سواء على مستوى الأغذية المباشرة التى يتناولها المواطن أو الصادرات الخارجية أو إنتاج الأعلاف الخاصة بتوفير علف متكامل للإنتاج الحيوانى.

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