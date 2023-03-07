صحة الإسكندرية: الكشف على 1792 مريضا بالعامرية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 62 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.
وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1792 مريضا من أهالى القرية وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 14 حالة إلى مستشفى العامرية العام لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال يومى العمل بالقافلة إجراء 197 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و138 تحليلا بمعمل الطفيليات و31 أشعة سينية، و18 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 101 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لـ 597 مواطنا من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.
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