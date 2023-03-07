جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن إنجازات المبادرة فى إنشاء وإحلال المدارس بالشهداء وأشمون: وحققت حياة كريمة، طفرة كبيرة فى الأبنية التعليمية بمركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، ببناء المدراس الجديدة والبالغ عددها 49 مدرسة جديدة. ويلغت القيمة التعاقدية للمدارس ما يقرب من 493 مليون جنيه، بإجمالى 872 فصلا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 49 مدرسة.. حياة كريمة تغير واقع أشمون والشهداء بالمنوفية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.