سفير أستراليا بالقاهرة: السياحة البيئية مجال واعد للتعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أكسل وابنهورست السفير الأسترالى فى القاهرة التعاون الثنائى فى عدد من الملفات البيئية، خاصة فى مجال تغير المناخ والتنوع البيولوجى والسياحة البيئية وإدارة المخلفات والحد من التلوث البلاستيكى وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف.





وأشاد السفير الأسترالى بنجاح مؤتمر المناخ COP27 تحت الرئاسة المصرية والنتائج المثمرة له، وحرص أستراليا على المشاركة فى هذا الحدث الهام، وتوقيع عدد من الشركات الأسترالية اتفاقيات فى مجال الطاقة الخضراء خلاله، حيث أكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر كان مجهود جماعى يهدف لربط العمل متعدد الأطراف بالاستدامة، وكان فرصة لدعم التعاون الثنائى بين مصر ومختلف شركاء التنمية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى الدور الهام الذى لعبته أستراليا فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15، والذى احتل أهمية كبرى بتطلع البلدان نحوه للخروج باطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، وأيضا النظام الجديد للتنوع البيولوجى واعلان 30% من المناطق محمية بحلول 2030، مشيرة إلى ايمان مصر بضرورة الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى، مما جعله أحد أهم الموضوعات التى تم طرحها خلال مؤتمر المناخ COP27، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لربط جهود مواجهة آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجى، والتى يتم حاليا تنظيم جلسة تشاورية حولها برئاسة مشتركة مع ألمانيا بمشاركة 11 دولة لبحث آليات المضى قدما فيها.

ومن جانبه، أشاد السفير الأسترالى بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وتطلع بلاده لمخرجاتها، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر فى مجال ادارة المحميات البحرية، والسياحة البيئية كمجال واعد يحقق الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، واستخدام الطحالب البحرية فى تدوير البلاستيك وذلك من خلال التعاون مع الوكالة البحثية العلمية الأسترالية CSIOR لإيجاد التطبيقات المناسبة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أهمية التعاون فى مجال بحوث تدوير البلاستيك، خاصة بعد اعلان مصر للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واعلان سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للمخلفات البيلاستيكية فى إطار قانون إدارة المخلفات، والبحث عن البدائل المناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفى مجال السياحة البيئية، أشارت الوزيرة لإنجاز كبير للحكومة المصرية بإصدار التراخيص لأول مرة للمنتجعات البيئية من خلال وزارة السياحة، والتى تعد خطوة فارقة فى التوسع فى هذا النوع من المنتجعات ونشر السياحة البيئية فى مصر.

وأكد السفير الأسترالى أن السياحة البيئية مجال واعد للتعاون بين مصر وأستراليا كأحد انواع السياحة التى يهتم بها السائح الأسترالى، مبديا تطلعه للتعرف على المزيد من المعلومات عن السياحة البيئية فى مصر، وقدمت له الوزيرة كتيبا عن 13 منطقة سياحية بالمحميات الطبيعية فى مصر، موضحا به ما يمكن ممارسته بها من أنشطة وما يقدمه السكان المحليين من عادات ومنتجات وتراث فى هذه المناطق، والذى يعد جزء أصيل من تجربة السياحة البيئية، مؤكدة أن مصر تدخل مرحلة جديدة حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وتصميم وإدارة المنتجعات البيئية فى المحميات الطبيعية، بشرط أن يكون السكان المحليين شريك أساسى وتوفر لهم فرص عمل، كما شاركت الوزيرة السفير رابط لتقنية واقع افتراضى لهذه المناطق والتجارب التى يمكن اختبارها بها.

كما ناقش الجانبان رؤى وخطوات الحكومتين المصرية والاسترالية نحو مواجهة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتوسع فى الطاقة المتجددة، حيث أكد السفير الأسترالى أن مصر بجهودها المتواصلة فى الانتقال العادل للطاقة ستقدم نموذجا للعالم فى التحول للطاقة الخضراء.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رحلتها للتحول الأخضر تعتمد إلى جانب الطاقة الخضراء على السياحة البيئية كمجالات واعد بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير إدارة المخلفات، حيث تم إصدار اول قانون لإدارة المخلفات فى مصر، وإصدار الحوافز للاستثمار فى المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمى كشريك أساسى فى منظومة إدارة المخلفات، بمنحه مسميات وظيفية فى بطاقة الرقم القومى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتوفير التأمينات الاجتماعية له، موضحة أن التحول الأخضر فى مصر لا يتم على مستوى الحكومة فقط ولكن بمشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة التى تلعب دورا هاما فى تحقيق هذا التحول.

ودعت الوزيرة السفير للقيام بجولة فى أحد مصانع تدوير المخلفات كنموذج للاستثمارات الضخمة التى وضعتها الدولة فى إنشاء البنية التحتية للمنظومة.