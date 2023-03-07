استمرار انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية. وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 22 11 بنهـا 21 12 دمنهور 20 12 وادى النطرون 21 13 كفر الشيخ 22 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 21 12 دمياط 20 14 بورسعيد 21 13 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 20 12 رأس سدر 22 12 نخل 20 7 كاترين 18 6 الطور 24 13 طابا 22 12 شرم الشيخ 27 16 الإسكندرية 21 12 العلمين الجديدة 20 12 مطروح 19 11 السلوم 21 11 سيوة 22 10 رأس غارب 26 13 الغردقة 26 15 سفاجا 27 14 مرسى علم 26 15 شلاتين 29 16 حلايب 26 17 أبو رماد 27 16 رأس حدربة 26 17 الفيوم 22 11 بنى سويف 23 10 المنيا 24 10 أسيوط 24 11 سوهاج 26 12 قنا 30 13 الأقصر 31 14 أسوان 32 15 الوادى الجديد 28 12 أبوسمبل 31 14

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