انقطاع المياه عن هذه المناطق بـ 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "أبو رواش- منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحى السابع للحى الثانى عشر - منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1,2.3- منطقة الحزام الأخضر".
ولفت إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ 8 صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الـ 8 مساء؛ نظرًا للقيام بعمل صيانة وقائية لخط المياه الرئيس الناقل المغذى لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.
وناشد جهاز 6 أكتوبر جميع الأهالى بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى أنه لطلب سيارات مياه نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار اليوم.
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