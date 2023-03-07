4 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن طقس اليوم سيكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث من الممكن أن تكون كثيفة أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية.
وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة،
ولفتت الأرصاد إلى وجود نشط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
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