الصحة: إنشاء 51 مستشفى جديدا و110 وحدات صحية فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر dmc، أنه تم إنشاء 51 مستشفى جديدا و110 وحدات صحية فى مختلف المحافظات المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان للصعيد نصيب الأسد من هذه المشروعات.

وأضاف أنه لا توجد محافظة إلا وبها مستشفيات جديدة أو مستشفيات تم تجديدها لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وجودة.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة سنوية متعلقة بالقوافل الصحية والمستشفيات الصحية التى يجب تدشينها فى المحافظات المختلفة للمواطنين الأولى بالرعاية الصحية المجانية.