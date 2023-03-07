البابا تواضروس يلتقى أعضاء خدمة القديس بولس الرسول

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة، مع القمص داود لمعى وكهنة وقيادات خدمة القديس بولس الرسول للكرازة، وتعرف على برنامجهم فى إعداد الكارزين، ونشاط معهد الكرازة والدول التى يخدمونها فى إفريقيا وآسيا وأوروبا.





وألقى قداسته عليهم كلمة روحية مناسبة، كما استمع إلى تساؤلاتهم، واقتراحاتهم بخصوص الخدمة التى تقوم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر، وذلك من خلال عدة مشروعات تنموية تخدم مجتمعات تلك الدول من مدارس ومراكز طبية وبيوت ضيافة وغيرها. وشكرهم قداسة البابا فى نهاية الاجتماع ووعدهم بتكرار هذا اللقاء سنويا. وفى الختام وزع قداسته عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطت بعض الصور لهم مع قداسته.

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