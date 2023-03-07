طارق الخولى: نعمل على إتمام إجراءات الإفراج عن 30 شخصا ليس لهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 صباحاً - قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نعمل على إتمام إجراءات الإفراج عن 30 شخصا ليس لهم علاقة بالعنف، موضحا أن القائمة تأتى بسلسلة طويلة من القوائم خلال الفترة الماضية.

وأضاف طارق الخولى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، نعمل بوتيرة متسارعة بنفس الدقة والنظر لجميع الحالات، وتضافر كل الجهود تمثل قوة دفع رئيسية، مؤكدا نلقى دعم كبير من الرئيس السيسى.

وأشار طارق الخولى إلى أنه سيكون لدينا أرقام أكثر دقة للمفرج عنهم سواء من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أن معظم القضايا التى ننظرها تختص بالقضايا المتعلقة بالرأى والتعبير من النشر وحيازة منشورات دون القضايا الجنائية.