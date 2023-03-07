الصحة: إعلان نتيجة فحص المقبلين على الزواج بعد 14 يوما من إجراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان إن الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج يتم ايتخراجها بعد اجراء التحاليل والفحوص الطبية بـ14 يوما، حيث يتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنه بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة ومسجلة بوزارة العدل . وأضافت وزارة الصحة والسكان : تحتوى الشهادة على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات اتمام الزواج ولا يتم تسليم هذه النتائج إلا لصاحبها شخصيا أو من بنوب عنه بموجب توكيل . وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.egأو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي . ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنالفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي. وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.