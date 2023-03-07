الأوقاف تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان فى عدد من المحافظات

جدة - نرمين السيد - فى الجيزة، شهد المحافظ أحمد راشد الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد مصطفى محمود فى شارع جامعة الدول العربية بحى المهندسين.

‏وقدم راشد التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشكل خاص، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأكد "راشد" أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتى تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معانى الإسلام السمحة وأهدافه السامية فى النفوس، داعيًا المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضى قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

وفى الغربية، شهد المحافظ طارق رحمى، عقب صلاة المغرب، الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف، من داخل رحاب المسجد الأحمدى بطنطا، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجَّه رحمى التهنئة لأهالى الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبًا، من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

وفى بورسعيد، شهد المحافظ عادل الغضبان فعاليات الاحتفالية بالمسجد العباسى، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من التنفيذيين ورجال الدين.

وقدَّم الغضبان التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيًا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها فى خير ورخاء وتنمية.

وفى قنا، شهد المحافظ أشرف الداودى الاحتفالية بليلة النصف من شعبان، التى تم بثها عبر موجات إذاعة القران الكريم بمدينة قنا، والتى تتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وقدَّم الداودى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجموع الحاضرين وأبناء المحافظة، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وفى جنوب سيناء، أناب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المهندس أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية ليلة النصف من شعبان، وذلك عقب صلاة العشاء، بمسجد المنشية بمدينة الطور، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ولفيف من الأئمة والدعاة بالأوقاف والأزهر الشريف، وتم نقل الاحتفالية عبر أثير إذاعة جنوب سيناء.

وألقى الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة كلمة، أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ليلة النصف من شعبان "ذكرى تحويل القبلة"، مؤكدًا ضرورة التأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

وقدَّم الإسكندرانى -نيابة عن المحافظ- تهانيه لشعب مصر وأهالى المحافظة بهذه المناسبة الطيبة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المعانى النبيلة للمناسبات الإسلامية العطرة والتأسى بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

وفى شمال سيناء، احتفلت مديرية أوقاف شمال سيناء بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، وذلك بعد صلاة العشاء فى مسجد النصر بالعريش، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتحدث الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء حول دروس وعبر من تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحدث الشيخ الدكتور مصباح العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء عن فضل ومكانة وبركة بيت المقدس وقدسيته فى الإسلام، وفى نفوس المسلمين.