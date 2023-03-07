شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة ليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "أتقدم للأمة الإسلامية بخالص التهنئة وصادق الدعاء، بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، سائلا الله تعالى أن يمكن لهذه الأمة فى الأرض، وأن يرفع من شأنها وقدرها، ويعزها بالقوة والمنعة، ويمتعها بالأمن والسلام والنعمة والرخاء".
واختتم: "أعاد الله هذه المناسبة التاريخية المقدسة على أمتنا وعلى العالم أجمع فى مزيد من الأمن والأمان والتوفيق والسداد".
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