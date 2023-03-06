محافظ الجيزة يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصطفى محمود (صور)

جدة - نرمين السيد - ‏وقدم اللواء أحمد راشد، التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، والتى تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معانى الإسلام السمحة وأهدافه السامية فى النفوس.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، والمضى قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

وبدأت الاحتفالية، بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة، وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها.

حضر الاحتفالية، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، وشاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلى مديرية الأوقاف.