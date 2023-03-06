حسن شحاتة يوجه مديريات القوى العاملة بخدمة المواطن بشكل كريم ولائق

جدة - نرمين السيد - جدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى مديرى مديريات القوى العاملة "27 مديرية"، بالتواصل اليومى مع المواطنين، والتعامل معهم خلال تقديم كل خدمات "الوزارة" لهم، بشكل كريم ولائق.





وقال وزير القوى، إن وزارة القوى العاملة، تمتلك من المقومات، والإمكانيات ما يؤهلها بأن تواصل دورها المحورى والإستراتيجى فى خدمة المواطن، كونها "وزارة"، خدمية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة ملفات التدريب والتشغيل، والعمالة غير المنظمة، وذوى الهمم، وحماية ورعاية العمالة فى الداخل والخارج، وغيرها.

وأضاف الوزير، لمديرى المديريات، خلال لقائه الأسبوعى معهم، أن عليهم الإيمان الكامل بأهمية الدور الذى يقومون به فى خدمة المواطن المصرى، وأن عليهم واجبات، ومسؤوليات كبيرة فى تطوير أنفسهم، والتعامل مع آليات العصر الحديث لتقديم خدمة أفضل.

كما حثهم على التواصل المستمر مع جميع الأحداث التى تخص عالم العمل، لا سيما العمالة غير المنتظمة، والاستمرار فى حصرهم وتوسيع قاعدة بياناتهم، ورعايتهم وحمايتهم من التحديات والحوادث التى تواجههم.

ووجه وزير القوى، بالتواصل مع طرفى العملية الإنتاجية لتعزيز علاقات العمل، والمفاوضة الجماعية، ومبادئ الحوار المجتمعى من أجل الاستقرار فى مواقع الإنتاج.

ووعد الوزير مديرى المديريات بتوفير جميع الأدوات التى تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم كونهم أبرز أذرع الوزارة، ودعاهم الى التعامل مع كل الملفات بعقلية القائد والمسؤول والقدوة، حتى تستمر الوزارة فى دورها الخدمى الذى يليق بها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.