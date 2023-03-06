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انطلاق قمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية 12 مارس تحت رعاية مجلس الوزراء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:30 مساءً - تنطلق قمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية يوم 12 مارس 2023 تحت عنوان "تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويشارك فى القمة قيادات نسائية رائدة يقدمن في حوارات تفاعلية قصص نجاحهن الملهمة فى ظل تحديات عالمية تحتاج إلى الأمل وخلق الفرص.

وتشهد القمة تواجد عدد كبير من الوزيرات ومشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية، وتكرم أفضل 50 سيدة تأثيراً في عام 2022 والشركات الأفضل فى ملف المساواة بين الجنسين.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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