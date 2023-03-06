وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض السلع الغذائية تحت شعار ”من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:29 مساءً - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وبعض القيادات تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا".

وصرح السيد القصير، أن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضا، على رأسها الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف القصير، الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزرات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأكد وزير الزراعة، أنه ليس لدينا عجز في السلع مناشدين المواطنين عدم التكالب على الشراء، وتخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين مؤكدين أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة تفقدوا أيضا معرض التمور المقام حاليا بالحديقة، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن معرض أهلا رمضان المقام حاليا في حديقة الأورمان بالجيزة والذي تنظمه وزارة الزراعة يضم كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والمعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تفقد وزير الزراعة ووزير التموين

جانب من المعرض

حديقة الأورمان

محافظ الجيزة ووزير الزراعة ووزير التموين

مدخل المعرض

منتجات المعرض