وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية فى السويس (صور)

يأتى ذلك فى إطار جولته التفقدية بمحافظة السويس، لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.
ووجه الدكتور سويلم، لأجهزة الوزارة بالمحافظة، باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس، لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة.
كما تفقد الدكتور سويلم ومحافظ السويس، موقع تنفيذ الكورنيش الجديد بمدينة السويس، من خلال أعمال تأهيل ترعة السويس الجارية حاليا، بطول 500 متر بالبرين، بمعرفة أجهزة الوزارة، كما تفقد موقع تأهيل 1000 متر أخرى والجارى الإعداد للبدء فى تنفيذها، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة تنفيذ أعمال التأهيل مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ.
وتوافق الدكتور سويلم ومحافظ السويس، على حث المزارعين، على التحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية فى استخدام المياه بدوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.
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