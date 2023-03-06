رئيس الوزراء: توطين الصناعة على رأس أولويات الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن ملف توطين الصناعة يأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة، للإسراع فى النهوض بهذا القطاع المهم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى تحتاجها السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التجارة والصناعة أبرز الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بما يشمل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية، والتى من شأنها توطين مجموعة من الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.

وتطرق الوزير إلى وجود فرص فى قطاع الصناعات الكيماوية، مثل تصنيع إطارات من المطاط للحافلات والشاحنات وسيارات الركوب، وتصنيع أصباغ وألوان للصناعات النسيجية، وتصنيع بطاريات كهربائية، وتصنيع ألواح وأفلام من بوليميرات البروبلين.

وفى مجال الصناعات الهندسية، أوضح الوزير وجود عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل فى: تصنيع الألواح الزجاجية الإلكترونية، وتصنيع وتجميع كمبيوتر محمول ولوحى، وتصنيع لوحات تابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائى، وتصنيع سيارات نقل البضاعة، وتصنيع مضخات الطرد المركزى، وتصنيع محولات كهربائية لشحن البطاريات، وتصنيع قواطع تيار ذاتية الحركة ومكونات اللوحات الكهربائية، وتصنيع مضخات كباسات "مضاغط" للهواء أو الغازات ومضخات تفريغ الهواء للتطبيقات.

وتشمل الفرص المتاحة فى قطاع الصناعات الهندسية تصنيع عدادات السرعة للمركبات، وتصنيع أوعية الطهى وأدوات المائدة، وتصنيع المحركات الكهربائية والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وتصنيع الكباسات لمعدات أجهزة التبريد والتكييف المنزلية.

وفى مجال الصناعات النسيجية، توجد فرص: تصنيع أقمشة منسوجة من الألياف الصناعية، وتصنيع خيوط غزل قطنية، وتصنيع أقمشة دنيم "جينز"، بينما فى مجال الطباعة والتغليف، توجد فرص لتصنيع ورق الكتابة والطباعة.

ثم تطرق الوزير إلى الفرص المتاحة فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ويشمل ذلك: تصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفل بالحرارة، وتصنيع مسطحات حديد أو صلب من غير الخلائط مدرفلة ومكسوة أو مطلية أو مغطاة، وتصنيع مسطحات من الصلب المقاوم للصدأ، وتصنيع مواسير وأنابيب غير ملحومة، وتصنيع زوايا وقطاعات من الحديد أو الصلب.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم عرض هذه القوائم على اتحاد الصناعات، بحيث تتم المساهمة فى الترويج لتوطين هذه الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، تم عرض مجموعة من الحوافز الاستثمارية المقترحة للشركات التى ترغب فى الاستثمار فى هذه الفرص، وتتضمن: منح الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضى فى مختلف المناطق الجغرافية، والاستفادة من صندوق دعم الصادرات، وقيام مكاتب التمثيل التجارى بالترويج لمنتجات تلك المشروعات لدى تجمعات الأعمال فى الأسواق الدولية.