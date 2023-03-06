انطلاق قمة المرأة المصرية.. 12 مارس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يشارك فى قمة المرأة المصرية، قيادات نسائية رائدة يقدمن قصص نجاحهن الملهمة فى ظل التحديات العالمية. والقمة تشهد تواجد عدد كبير من الوزيرات وأكثر من 300 قيادة نسائية، وتشهد تكريم أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2022، والشركات الأفضل فى المساواة بين الجنسين.

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