نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بالنصف من شعبان (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاحتفال الرسمى الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة.





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