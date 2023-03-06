وزيرة الهجرة تستقبل النائب عمرو هندى لبحث تلبية احتياجات المواطنين بالخارج

جدة - نرمين السيد - من ناحيتها، قالت السفيرة سها جندى، إن التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم فى تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين فى الخارج فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن التعاون بين وزارة الهجرة ومجلس النواب أسهم بشكل فعال فى تعديل قانون سيارات المصريين فى الخارج مؤخرا، ما أدى إلى مزيد من التيسيرات للمصريين الذين يسعون للاستفادة من هذه المبادرة وجلب سياراتهم من الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك المزيد من المحفزات التى تسعى وزارة الهجرة إلى تقديمها للمصريين بالخارج.

وأشارت إلى حرصها على لقاء أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أفكارهم لمساعدة المصريين فى الخارج والعمل على حل مشكلتهم وتيسير تقديم المزيد من المحفزات، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الإنسان المصرى يأتى فى قلب عملية التنمية فى الجمهورية الجديدة، وأننا حريصون على التعاون مع كل الأطراف الفاعلة لخدمة المصريين بالخارج، وتهيئة المناخ لتقديم المزيد من الفرص أمامهم وإدماجهم فى خطط التنمية المستدامة التى تقدم بها مصر.

فى السياق ذاته، أشار النائب عمرو هندى، إلى مشروع قانون الهجرة، مؤكدا أهميته للمصريين فى الخارج، لما يشمله من الكثير من المزايا وكذلك المواد التى تسعى إلى حل المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج.

وواصل أن هناك الكثير من مطالبات المصريين بالخارج لتوفير وحدات وأراض سكنية متميزة للمصريين بالخارج، وتقديم تسهيلات بالاتفاق مع وزارة الإسكان.

وأشاد النائب عمرو هندى، بحرص السفيرة سها جندى على لقاء الجاليات المصرية فى الخارج، مثمنا اهتمام الوزارة غير المسبوق بلقاء الجاليات المصرية فى الخارج، ومن بينها الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، والجالية المصرية فى الإمارات العربية المتحدة، موجها الدعوة لسيادتها لزيارة الجالية المصرية فى الكويت.

وطالب النائب عمرو هندى بمزيد من الدعم للمصريين فى الخارج، ودعم تحويلاتهم والاستماع الى مطالب المصريين فى الخارج ليس فقط فى الاجتماعات الافتراضية والتى جرت مع أكثر من 35 جالية مصرية حول العالم، ولكن بتنظيم رحلات خارجية ولقاء ممثلى الجاليات والمصريين فى الخارج وجها لوجه، والترويج للخطط الاستثمارية والفرص الموجودة فى الدولة المصرية والحرص على إشراكهم فى خطط التنمية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأكد هندى، أن اللقاءات المباشرة لها فرصة إيجابية أكثر من اللقاءات الافتراضية، وتسهم فى تعريف الجاليات المصرية بالخارج بجهود القيادة السياسية فى عدد كبير من المشروعات التنموية فى مصر، موضحة أهمية زياده دعم جهود وزارة الهجرة فى الفترة المقبلة للقيام بذلك.

وفى سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة فى ختام اللقاء أن هناك تعاون كبير بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بخدمة المصريين فى الخارج.

كما أعربت عن تطلعها للمزيد من التعاون، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج، باعتبارهم سفراء الدولة المصرية فى الأماكن التى يقيمون فيها، كما يحرصون على نقل الصورة الإيجابية عن مصر والترويج لما يوجد فى الدولة المصرية من فرص استثمارية متنوعة ومتميزة.