وزير الري يوجه باستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الاحتياجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 07:30 مساءً - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، محطة مياه الشرب بمحافظة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس للاطمئنان على توفير المناسيب والتصرفات المطلوبة للمحطة.

ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الري، أجهزة الوزارة بالمحافظة باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان تمرير التصرفات المائية المطلوبة.

كما تفقد وزير الموارد المائية والري، واللواء صقر موقع تنفيذ الكورنيش الجديد بمدينة السويس من خلال أعمال تأهيل ترعة السويس الجارية حاليًا بطول 500 متر بالبرين بمعرفة أجهزة الوزارة.

كما تم تفقد موقع تأهيل 1000 متر أخرى والجاري الإعداد للبدء في تنفيذها، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة تنفيذ أعمال التأهيل مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ.

الري الحديث

كما تم التوافق بين الدكتور هاني سويلم وزير الري، واللواء صقر محافظ السويس، على ضرورة حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، بالإضافة إلى ضرورة حث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاك المياه.