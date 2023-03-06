حملة لإزالة الإشغالات بحى الموسكى (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة.





وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى الموسكى بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحى حملة مكبرة على شارع البوسطة ورصيف حلاوة وميدان العتبة وشارع صيدناوى وشارع الجيش. وأشار اللواء محمد السيد حسنين رئيس حى الموسكى، إلى أن الحملة تمكنت من رفع الإشغالات التى تتسبب فى غلق الشوارع، وإعاقة حركة السير بالمخالفة للقانون وتم تحرير أكثر من 50 محضر إشغال. ووجه محافظ القاهرة باستمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرفع الاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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