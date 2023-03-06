افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأورمان

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية "أهلاً رمضان"، والذى تنظمه وزارة الزراعة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت شعار "من خير مزارعنا لأهالينا"، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وعقب الافتتاح، قال وزير الزراعة إن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطن، وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% بمشاركة 45 عارضًا، على رأسهم الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات فى جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات، تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء وبجودة عالية.

وأكد القصير أنه لا يوجد عجز فى السلع، مناشدًا المواطنين عدم تخزين السلع حتى لا يستغل ذلك بعض التجار الجشعين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحمل الجانب الأكبر من فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية.

وقد تفقد وزيرا الزراعة والتموين ومحافظ الجيزة معرض التمور المقام حاليًا بحديقة الأورمان أيضًا.

حضر الافتتاح، الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من قيادات وزارتى الزراعة والتموين ومحافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن معرض "أهلاً رمضان" المقام حاليًا بحديقة الأورمان يضم كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.