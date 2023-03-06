جدة - نرمين السيد - وأوضحت حياة كريمة، أن الماراثون حدث كبير بهدف التنمية الصحية والنفسية للفرد، وتشارك المؤسسة بجناح خاص بقصر غرناطة حديقة المريلاند. ومن المقرر تخصيص تبرعات حياة كريمة من خلال الماراثون لتوفير أطراف صناعية وكراسى متحركة ودعم حملات التوعية ضد التنمر عن طريق المسارح المتنقلة، والكراتين الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تشارك فى الاستعدادات لماراثون القاهرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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