وزير التعليم يبحث مع رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو سبل تطوير المنظومة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتمارا راستوفاك سياماشفيلى، رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو، لمناقشة المشروعات التعليمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.





وأشاد الدكتور رضا حجازى، بجهود المنظمة فى إطار تطوير التعليم، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المنظمة فى عدد من المشروعات التعليمية ومن بينها، مشروع "المدارس المفتوحة" المدعومة بالتكنولوجيا لبناء قدرات المعلمين وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بهدف تعزيز التحول الرقمى فى التعليم وتوفير مصادر التعليم المفتوحة، وإنشاء منصات التعلم عبر الإنترنت، فضلا عن تعاون الوزارة مع المنظمة فى تقديم برامج تدريبية قائمة على المنهاج العالمى من خلال المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان بهدف نقل الخبرة الدولية فى مجال التدريب للدول المجاورة، بالإضافة إلى تحليل واقع قطاع التعليم المصرى من أجل تحقيق الإتاحة والجودة فى التعليم بالتعاون مع Global Partner for Education.

وأضاف أنه خلال المرحلة القادمة، تجرى الوزارة بالشراكة مع المنظمة تحليل للاختبار الوطنى للصف الرابع الابتدائى، للتعرف على مستوى تحصيل الطلاب فى القدرات الرئيسية والمهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب بما يتسق مع نظام التعليم الجديد، ووضع البرامج العلاجية، كما تتولى الوزارة مع المنظمة تنفيذ توصيات قمة تحويل التعليم "TES" الذى انعقد فى سبتمبر 2022 ومعالجة التحديات التى تواجه قطاع التعليم فى مصر، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية للمنظومة التعليمية فى مصر، مشيرا إلى سعى الوزارة لمأسسة نموذج التعليم المصرى، لتستفيد منه الدول الأخرى على النطاق العربى والإفريقى.

ومن جانبها، أعربت رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيدة بالطفرة التى يشهدها ملف التعليم، ومؤكدة دعم المنظمة للعملية التعليمية فى مصر، نظرا لدور مصر المحورى فى المنطقة.

وأشارت رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو إلى اهتمام المجلس بالإتاحة والجودة فى التعليم، مشيدة بمشاركة وزارة التربية والتعليم النماذج الناجحة مع الدول المجاورة العربية والإفريقية، ومؤكدة دعم المجلس لجهود الوزارة فى مشاركة هذه النماذج، فضلا عن دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم أفضل الخدمات التعليمية بالقرى التابعة للمبادرة.

جاء ذلك بحضور نوريا سان مديرة مكتب اليونسكو، وداميانو جياباولى مساعد مدير المجلس التنفيذى، ووائل عبد الوهاب مدير شؤون اليونسكو بوزارة الخارجية، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب من التعليم، والدكتور خالد خضير مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار "اسفك" بسرس الليان، ومحمد منصور من الأكاديمية المهنية للمعلمين.