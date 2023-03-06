هشام آمنة يعرض جهود التنمية المحلية فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف، وكذا تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون مع البنك الدولى وتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم، فى جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات.

حضر الجلسة، النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وعرض اللواء هشام آمنة، جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وعددها 464 مجزرا حكوميا وإنشاء عدد 5 مجازر لوجستية لتقديم اللحوم بطريقة صحية وآمنة للمواطنين والإستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة إقتصادية.

وقال هشام آمنة، إن وزارة التنمية المحلية، طورت ورفعت كفاءة عدد 42 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، منها تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه، ومستهدف خلال العاميين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزر بتكلفة قدرها 2.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليا بالبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص للتعاون فى ادارة المجازر الحكومية التى تم تطويرها.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فى توفير الطاقة الكهربية (كشافات الإنارة الموفرة)، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية فى الإنارة العامة للشوارع من خلال استبدال كشافات الإنارة بالشوارع بكشافات موفرة للطاقة.

وأوضح الوزير، أنه تم توريد وتركيب حوالى 3،1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2،6 مليار جنيه، حققت وفر فى فاتورة الاستهلاك الكهربى للإنارة العامة للشوارع بالمحافظات قدره 9 مليارات جنيه ومستهدف خلال العاميين القادمين توريد وتركيب عدد 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه.

وعرض اللواء هشام آمنة، أيضا إنجازات ملف تحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمحافظات والذى يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن من خلال مد كابلات وإحلال وتجديد شبكات وتوريد مولدات ومحولات كهرباء لزيادة القدرة، بما يمكن المحافظات من إقامة مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد 15 ألف مشروع تضمنت (مد كابلات وأعمدة إنارة وسيارات كهرباء ومحولات ومولدات وخلافه)، بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، ومستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 5 آلاف مشروع تشمل (مد كابلات كهرباء - وزيادة قدرات محولات وأعمدة إنارة وخلافه)، لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.

وفيما يخص جهود الوزارة فى تحسين خدمات الامن والاطفاء والمرور، حيث يهدف البرنامج إلى توريد معدات الإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، قال وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ عدد 3500 مشروع شملت (سيارة إطفاء ونقاط إطفاء وسيارات إنقاذ وسيارات مرور وخلافه) بتكلفة قدرها 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 1500 مشروع (سيارات إطفاء – معدات إنقاذ – نقاط إطفاء – سيارات مرور ) للحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه.

وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يهدف إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بما يساهم فى تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين من خلال رفع كفاءة مراكز الخدمات والمقرات الحكومية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تنفيذ عدد 4000 مشروع شملت (تطوير مقرات حكومية - مراكز خدمات حكومية – عمرات جسيمة للمعدات وخلافه).

جاء ذلك بتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ وتطوير عدد 220 مقرا حكوميا ومراكز خدمات حكومية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه.

وفيما يخص جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، قال اللواء هشام آمنة، إنه تم صرف مبلغ 7 مليارات جنيه لشراء ورفع كفاءة أوتوبيسات الهيئتين، كما تم تحويل عدد 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، وتم شراء عدد 110 أتوبيسات كهربائية جديدة بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تحويل 2000 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وزيادة موارد الهيئتين من خلال استغلال الأصول والإعلانات الثابتة والمتحركة.

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قال وزير التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ عدد 4500 مشروع بمحافظتى قنا وسوهاج، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 4 محافظات هى (قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا).

جاء ذلك إلى جانب تدريب وبناء قدرات العاملين وتحسين الممارسات الإدارية وتنمية الموارد المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتخطيط التشاركى وتدعيم اللجان المجتمعية لتحقيق المشاركة فى اختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوسيع البرنامج على باقى محافظات الصعيد والبدء بمحافظتى المنيا وأسيوط وتعميم الممارسات المكتسبة من البرنامج.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق خلال الفترة الماضية نجاحات عظيمة على أرض المحافظات المستهدفة، وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير فرص العمل، ودعم التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية التى تتميز بها محافظات الصعيد.