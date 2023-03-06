متوسط أعمار المصريين.. أرقام مهمة من الإحصاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى تقرير المركزى للإحصاء:- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمى للإحصاء فى مصر، ويتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويجمع الجهاز ويعالج ويحلل وينشر كل البيانات الإحصائية والتعداد السكانى.

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