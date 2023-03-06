رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والمهندس هشام طلعت مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية.





وشارك من مجموعة نافيجو الإيطالية، بياترو آنچيليني، آندريا بولجروس، وخالد نجيب سدراك، مستشار الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التى تحظى بها مصر فى هذا المجال، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو مجموعة "نافيجو" الإيطالية خطة العمل المقترحة، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى تستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت الدولية، كوجهة ومقصد رئيسى لسياحة وصيانة اليخوت، حيث تم استعراض محاور العمل اللازمة، والمراسى المقترحة لتعزيز سياحة اليخوت فى مصر على البحرين المتوسط والأحمر، والعوائد المنتظر تحقيقها بشكل مباشر، وكذا العوائد والفوائد غير المباشرة .

وأكد ممثلو المجموعة أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم، من خلال العمل على عدة محاور، تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسى ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدمياً وفنياً، وأيضاً تنمية الخدمات المُتَمّمة والمُكملة لليخوت، إلى جانب الترويج والتسويق الدولى لوجهات سياحة اليخوت المصرية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية مصرية مُصممة خصيصاً لسياحة اليخوت.

وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التى تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نافيجو، تمهيداً للتوقيع عليها لبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة.