الحكومة تنفى تغيير اسم مدينة سانت كاترين إلى «التجلى الأعظم»

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع محافظة جنوب سيناء، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلى الأعظم"، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أى تغيير، وذلك حفاظا على هوية المدينة التاريخية والأثرية، وشهرتها العالمية بهذا الاسم.

مشيرة إلى أن التجلى الأعظم هو مشروع جار تنفيذه بمدينة سانت كاترين، ولا علاقة له باسم المدينة، وإنما يستهدف تحويل المدينة إلى مدينة للسياحة الدينية والبيئية، مع الحفاظ على الطابع الروحانى والأثرى للمكان، من خلال حماية هوية المدينة التاريخية وحماية آثارها سواء الدينية أو غيرها، وكذلك تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 - 01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".