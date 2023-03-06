وزير التنمية المحلية : نفذنا مشروعات في عهد الرئيس السيسى بإستثمارات 325...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 04:26 مساءً - اللواء هشام آمنة : تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق و250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة 70 مليار جنيه

آمنة : نستهدف فى العاميين القادمين تنفيذ 2500 مشروع بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة 30 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن وزارة التنمية المحلية من الوزارات المسؤلة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها علي أرض المحافظات ، وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات ، و بلغ حجم إستثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالى 325 مليار جنيه وتستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات ، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد - رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير الي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ علي الدور العظيم والهام الذي يقوم به ،

مثنياً علي دور لجنة الادارة المحلية والاسكان بمجلس الشيوخ .

وقال آمنة أن الوزارة حرصت علي أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة والتي تضمنت ١٢٠ قيادة محلية حيث تم اعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الاخري .

وأشار اللواء هشام آمنة الي ان الوزارة تقوم حالياً بمتابعة المشروعات المتعثرة علي أرض المحافظات عبر لجان يتم إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع مجلس الوزراء .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة ، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق بأطوال (35 ألف كم ) كما تم تنفيذ عدد 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه مستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 2500 مشروع بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه .

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة للحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية - الهيئة العامة للطرق والكباري - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التى تم تنفيذها ، ومشيراً إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشيء لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على ان تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .