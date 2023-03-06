وزير الصحة يوجه بتطوير منظومة العمل بـ مستشفى السلام التخصصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 04:26 مساءً - وزير الصحة يوجه باستحداث برنامج متكامل لإدارة منظومة العمل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة المنظومة الصحية لتسهيل تلقي المواطنين للخدمات الطبية

وزير الصحة يوجه بدراسة استحداث عيادات نفسية بأقسام الطوارئ في المستشفيات

وزير الصحة يوجه مديري المديريات بإعداد تقارير مفصلة حول احتياجات المنشآت الصحية من الأجهزة الطبية والأدوية لسرعة توفيرها

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير منظومة العمل بـ مستشفى السلام التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خاصةً قسم الاستقبال والطوارئ، بما يضمن الارتقاء ودعم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أهمية تلك المستشفى في خدمة عدد كبير من المواطنين، نظراً لموقعها الحيوي في مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير الصحة والسكان، بقيادات الوزارة، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، عقب جولته المفاجئة بمستشفى السلام التخصصي، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع معدلات الأداء في المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، والتقارير الخاصة بمعدلات الترددات والإحالة والزيارات الميدانية للوحدات التي بدأ العمل بها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، موجهاً باستحداث برنامج متكامل لإدارة منظومة العمل والميكنة بتلك الوحدات، وفقاً لمحاور المبادرة، وتحقيق المستهدف منها بكافة مراحلها، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بالمحافظات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه خلال الاجتماع كافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف المتابعات الدورية لكافة المنشآت الصحية لمتابعة سير وانتظام العمل بها، فضلاً عن إصدار التقارير الشهرية بحجم الأنشطة والزيارات الميدانية لكافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، وما تم اتخاذه من قرارات تستهدف دعم المنظومة الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى متابعة الوزير لحجم الإنجاز في منظومة التحول الرقمي وميكنة المنشآت الصحية، موجهاً بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة جوانب المنظومة الصحية، وإيجاد ملف طبي لكل مريض، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات اللازمة لهم، كما وجه بدراسة استحداث عيادات نفسية بأقسام الطوارئ في المستشفيات، وتكثيف التدريبات للفرق الطبية بتخصص الصحة النفسية.

ولفت «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الإحصائيات الخاصة بالولادات القيصرية والطبيعية وأعداد الأطفال المحولين للحضانات، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ومراجعة كافة المؤشرات الخاصة بكل محافظة، فضلاً عن موقف العمل بأجهزة قياس نبض الأجنة (CTG) وتوزيعها على المستشفيات، مشيراً إلى توفير التدريبات المتخصصة للفرق الطبية لاستخدام تلك الأجهزة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الاستراتيجية للمؤسسة العلاجية بكافة إداراتها، والخطة الخاصة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة لعام 2023، وفقاً لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالوزارة، مؤكداً تطبيق منظومة المتابعة الدورية للخطط الخاصة بكافة قطاعات وهيئات الوزارة وفقاً للمحاور المحددة لها، لضمان تحقيق المستهدفات منها.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استمع إلى التحديات التي تواجه المنظومة في محافظة القاهرة، موجهاً بتوفير كافة سبل الدعم لتذليل تلك العقبات، بما يضمن تحقيق المستهدفات من استراتيجية الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية والنهوض بصحة المواطنين، موجهاً كافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بإعداد تقارير مفصلة حول احتياجات المنشآت الصحية من الأجهزة الطبية، والنواقص من الأدوية، لتحديد الاحتياجات وتوفيرها بما يضمن عدم التأثير سلباً على الخدمات المقدمة للمرضى.