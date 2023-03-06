وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم

جدة - نرمين السيد - ورافق حجازى خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة چيهان أنور علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.

وكان فى استقبال الوزيران فريق الكشافة بالمدرسة بالأناشيد الوطنية.

وقال وزير التربية والتعليم إن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين فى المجالات وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب فى كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين.

ونوه بأنه جرى تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسى الثانى بنسبة 25%، وصولا إلى نسبة 100% فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى.

ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف صبحى، إن وزارة الشباب والرياضة تستهدف قدرات الشباب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهتم برعاية الطلاب من اليوم الأول للدراسة، وفقا لرؤية وزارة التربية والتعليم لدعم ورعاية الموهوبين من الطلاب، وهناك العديد من الأنشطة المشتركة بين الوزارتين تعمل على رعاية الطلاب فى التعليم قبل الجامعى واكتشاف أبطال رياضيين يشاركون فى المسابقات العالمية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزيران اليوم الرياضى بالمدرسة والذى تضمن مشاهدة عروض الطالبات لرياضة الكاراتية، وعرض الطالبات فقرة الحبال، وممارسة الطلاب لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة.

كما تفقد الوزيران ورش العمل فى حجرات التربية الفنية، والمجال الصناعى، والتربية الزراعية، وورشة عمل الفوانيس، والاقتصاد المنزلى، وشاهدا أعمال الطالبات وإبداعاتهن الفنية من أعمال.

وتفقد الوزيران، أيضا عددا من الفصول أثناء تنفيذ حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا، كما تفقدا أحد فصول الصف الأول الإعدادى فى أثناء شرح مادة اللغة العربية، حيث تحاور وزير التربية والتعليم مع الطالبات عن موضوع الدرس.

كما تفقد الوزيران غرفة المصادر لذوى الاحتياجات الخاصة وأجريا حوارا مع الطالبات حول دراستهن وهواياتهن، كما وجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم لهن، وتابع الوزيران ندوة للطالبات عن العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.