”القوى العاملة” تعلن حصر 67 % من المنشآت من إجمالي 23 الفا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 03:29 مساءً - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الاثنين،بديوان عام الوزارة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمناقشة عدد من الملفات ،وذلك بحضور قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بالملفات التي جرى مناقشتها ..تابع الاجتماع احدث المستجدات بشأن خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،كما شهد الاجتماع عرضا قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة ،تمهيدا لاطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة بإعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الاحصائيات والتقارير..وكان الوزير قد وجه الاسبوع الماضي بعقد هذا الاجتماع بين مسؤولو البوابة الجيومكانية ومديري المديريات بهدف التنسيق لإنجاح تلك "البوابة الجيومكانية"،وضخ معلومات حديثة فيها .

وبشأن ملف ذوي الهمم أعلنت "الوزارة"في بيان لها اليوم الاثنين عن أن مديرياتها،ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع السبعة الماضية،قامت بِحصر 67 % من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأثنين بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 93 ألفاً 164 عامل،وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا،وأكدت “الوزارة” انه على مدار الـ 7 أسابيع الماضية نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم ،وقالت أن المديريات و مكاتبها تتواصل يوميا مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر والتشغيل،ودمجهم أيضا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات ..

وعن اخر المستجدات بشأن البوابة الجيومكانية ، شاهد الوزير مع مديري المديريات عرضاً قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة،لعرض أخر التطورات،تمهيداً لإطلاق "البوابة" خلال أيام،ووجه "الوزير" فريق عمل "البوابة"،التنسيق المستمر مع مديري مديريات القوى العاملة "27 مديرية"،للتنسيق في عملية إدخال البيانات على "البوابة"،وتوفير المعلومات الكافية لضخها بشكل مُستحدث ومستمر على تلك "البوابة "،موضحاً أن إطلاق المرحلة الأولى من "البوابة" يُعتبر نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة ،وستكون فُرصة لتوفير البيانات أينما طُلبت لمتخذي القرار ،بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن..

وبحسب البيان فإن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل 3 قطاعات هى:السلامة والصحة المهنية،والتشغيل ومعلومات سوق العمل،والتدريب المهنى، وذكر البيان أنها ستعمل على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات آداء للمفتشين وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات..وأوضح "البيان" أن "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS ،يجرى تجهيزها ،بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ،في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين" الوزارة" و"البرنامج" لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 2030،وبهدف تعزيز الانظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات،ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلا عن متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها،وتسهيل التخطيط ،وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة بإستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذي القرار.

حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار صندوق الطوارئ للمعلومات، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وإيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمل، ونجوى إسماعيل مدير عام الادارة العامة للتخطيط الإستراتيجي، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعطيات أبو زيد مسئول مبادرة " مصر بكم أجمل" لذوي الهمم، وآية عمر من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي.