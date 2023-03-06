«القاهرة الإخبارية».. اكتشاف شبيه «أبى الهول» فى جنوب مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - عثرت بعثة أثرية مصرية على تمثال جديد فى جنوب البلاد يشبه تمثال أبى الهول الموجود بجوار أهرامات الجيزة، وذلك ضمن بقايا مقصورة من الحجر الجيرى ترجع إلى العصر الرومانى، وذلك وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".





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