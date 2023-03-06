جبالى: مصر لا تعارض التنمية بإثيوبيا لكنها تريد اتفاقا ملزما لتشغيل السد

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الأردنية على جميع المستويات، مشيدا بحالة الزخم الإيجابى المستمرة فى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة تعزيز ودعم التعاون البرلمانى المصرى الأردنى، خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية.

كما استعرض جبالى الموقف المصرى من قضية سد النهضة الإثيوبى، منوها بأن مصر لا تعارض التنمية لإثيوبيا ولكن تريد اتفاقا قانونيا ملزما لملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية، مثمنا الدعم الأردنى للموقف المصرى فى تلك القضية الوجودية للشعب المصرى.

من ناحيته شدد فيصل الفايز، على تاريخية العلاقات الأردنية – المصرية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، التى يتوافق فيها الموقف الأردنى والمصرى بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية فى هذا الصدد.

كما تناول رئيس مجلس الأعيان الأردنى الأوضاع فى المنطقة العربية مدينا التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية العربية.