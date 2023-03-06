حياة كريمة.. قوافل طبية تجوب البحر الأحمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قوافل صحية مكثفة تشهدها محافظة البحر الأحمر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تشمل إجراء الكشف والأشعة والتحاليل وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز جهود القوافل، ومنها استفادة 796 مواطنا بقرية الأمل القوافل، والكشف على 58 شخصا فى قافلة بقرية النصر، وفحص 149 فى قافلة بقرية أم الحويطات. كما أجرت القوافل، الكشف وتقديم العلاج لـ248 شخصا فى مرسى علم، وفحص 268 مواطنا فى قافلة قرية أبو رماد، والكشف وتقديم العلاج لـ256 مواطنا فى حلايب، وفحص 87 مواطنا فى قافلة أبرق الجبلية، والكشف وصرف العلاج لـ982 مواطنا بمدينة القصير.

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