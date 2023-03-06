وزير التعليم العالى: طورنا استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة حنان خفاجى، القائم بعمل رئيس المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعى الصحة والبحث العلمى، مشيدا بدوره كمعهد بحثى إكلينيكى يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمى، والكبد، والكلى، والجهاز البولى، فضلا عن الدور الذى يقوم به المعهد فى القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سى.

وشدد الوزير على استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للمعهد؛ للنهوض بالخدمات التى يقدمها فى مجال البحث العلمى، وفى توفير الخدمة الصحية للمواطنين، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت فى تطوير استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدا بالنتائج المتميزة التى حققتها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى مجال الابتكارات والاختراعات العلمية.

وبدورها قدمت حنان خفاجى، عرضا للإنجازات التى حققها المعهد خلال الفترة الماضية، حيث حصد المعهد المركز الأول فى مجال البيوتكنولوجى فى معرض القاهرة الدولى للابتكار؛ والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك عن مشروع "إنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية باستخدام الأجسام المضادة أحادية المصدر المحملة على جزيئات النانو"، والممول من برنامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

كما أشارت رئيس المعهد إلى أعمال تطوير المستشفى التابع للمعهد وتحديث العيادات الخارجية، وشملت استكمال وتجديد 5 غرف عمليات، ووحدة رعاية مركزة، ووحدة مكافحة العدوى، وتجديد 4 معامل، فضلا عن دفع العمل بوحدة زراعات الأعضاء (الكبد والكلى)، وتحديث الأجهزة الطبية، كما حقق المعهد المركز 56 فى تصنيف سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، كذلك حقق المعهد خلال عام 2022 نتائج متميزة فى مجال النشر الدولى، حيث تم نشر 163 بحثا فى المجلات العلمية، من خلال جميع الأقسام البحثية بالمعهد وبمشاركة العديد من الباحثين داخل مصر وخارجها.

وناقش الاجتماع إنشاء وحدة تغذية علاجية تابعة للمعهد، لأهميتها فى خدمة مرضى الكبد والكلى، فى توفير نظام غذائى متخصص للمرضى، مما يساهم بشكل كبير فى تحسين نسب الشفاء ونجاح العلاج.